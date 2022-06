Base militare cinese in Cambogia. Smentite e sospetti satellitari (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un altro no. La Cambogia ha negato ancora una volta di voler autorizzare la presenza militare cinese nella Base di Ream. Alla viglia della posa della prima pietra, Phay Siphan, portavoce del governo, ha descritto l’espansione del porto come “cooperazione tra Cina e Cambogia”. Niente di più. Non è, almeno secondo la Cambogia, la nascita di un avamposto navale cinese nel Golfo del Siam (o di Thailandia), vicino allo Stretto di Malacca, a Ovest del Mar cinese Meridionale, come temuto dagli Stati Uniti. Sarebbe il secondo avamposto cinese all’estero di questo tipo, il primo nell’Indo-Pacifico (l’altra è a Gibuti, in Africa Orientale), e farebbe parte della strategia di Pechino di costruire una rete di strutture militari in tutto il mondo a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un altro no. Laha negato ancora una volta di voler autorizzare la presenzanelladi Ream. Alla viglia della posa della prima pietra, Phay Siphan, portavoce del governo, ha descritto l’espansione del porto come “cooperazione tra Cina e”. Niente di più. Non è, almeno secondo la, la nascita di un avamposto navalenel Golfo del Siam (o di Thailandia), vicino allo Stretto di Malacca, a Ovest del MarMeridionale, come temuto dagli Stati Uniti. Sarebbe il secondo avampostoall’estero di questo tipo, il primo nell’Indo-Pacifico (l’altra è a Gibuti, in Africa Orientale), e farebbe parte della strategia di Pechino di costruire una rete di strutture militari in tutto il mondo a ...

Advertising

Tg3web : Migliaia di persone sono arrivate da tutta Italia a Coltano, vicino a Pisa, per dire no all'apertura di una base mi… - fattoquotidiano : Base militare a Pisa, il 2 giugno manifestazione nazionale contro il progetto previsto dal Pnrr: “Risorse a scuola… - formichenews : Base militare cinese in Cambogia. Smentite e sospetti satellitari ?? - forzearmateeu : Un nuovo post (INGHILTERRA : Orgia nella base militare) è stato pubblicato su - marcoromboli1 : @EnricoLetta Belle parole ma poi usate i soldi del PNRR per costruire una base militare su 77 ettari di parco naturale -