ATP Stoccarda 2022 | Matteo Berrettini torna e sconfigge Albot in 3 set Ora aspetta Sonego

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 giugno 2022) A, in Germania, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di tennis, oggi, mercoledì 8 giugno, sono scattati gli ottavi del tabellone principale di singolare maschile: sul Centrale, per la parte bassa, arriva l’affermazione dell’azzurro, testa di serie numero 2, sul qualificato moldavo Raduper 6-2 4-6 6-3 in un’ora e 55 minuti. Per lui sfida nei quarti di finale contro il vincente di-Struff. Nel primo settrova subito il break a 15 nel secondo gioco. I servizi dominano nella fase centrale, poidal 4-2 però vince otto degli ultimi nove punti giocati, si procura due set point consecutivi e col primo chiude sul 6-2 dopo 29 minuti. La seconda partita vedesalvarsi dal 15-40 nel quarto gioco ...