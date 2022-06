Allarme colera | si teme una catastrofe | cosa dicono gli esperti

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Non c’è pace per Mariupol, la città martire del conflitto in Ucraina. È, tra cumuli di rifiuti e cadaveri in decomposizione. Secondo quanto riportato dai media locali le condizioni del sistema idrico non hanno fatto altro che favorire l’insorgere dell’epidemia, che rischia di complicare ulteriormente una situazione già difficile. La città sarebbe già in quarantena dopo alcuni casi di. C’è pericolo che l’Italia possa lasciarsi sorprendere dalla malattia? Sul tema si è espresso il professor Bassetti, che in un’intervista all’«Adnkronos» ha spiegatofare per evitare ogni forma di contagio. Mariupol è sull’orlo di un’epidemia “esplosiva” di: sta “letteralmente annegando” nelle acque contaminate dai rifiuti e dalla decomposizione di sepolture improvvisate, aggravate ...