A Sarajevo una via a Michael Schumacher: dopo la guerra il Kaiser visitò i bambini feriti. Uno di loro ha portato la proposta in Comune (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una via lunga quasi due chilometri a Novi Grad, in onore dell'eterno Michael Schumacher. L'ennesimo omaggio che il Comune della capitale Sarajevo, in Bosnia-Erzegovina, ha dedicato al tedesco, ricordando i suoi bellissimi gesti del 1996 e 1997. Con il Paese balcanico ancora profondamente segnato dalla guerra civile, durata dal 1992 al 1995, 26 anni fa il tedesco, passato quella stagione dalla Benetton alla Ferrari, si è presentato all'ospedale locale 'Kosevo', portando sorrisi e giocattoli ai tantissimi bambini feriti e traumatizzati dal conflitto, per poi ritornarci a dicembre dell'anno seguente. Entrambi gli eventi, organizzati dall'Unicef e dall'Onlus Hope, facevano parte del progetto Unesco, con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare quei giovani ...

