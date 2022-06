Ucraina | Mattarella “Italia impegnata ad assicurare pace e sicurezza”

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma – “Viviamo a livello nazionale e internazionale momenti particolarmente delicati e impegnativi. Il nostro Paese sta sviluppando un programma decisivo di riforme con il Piano di ripresa e resilienza. Sul versante internazionale, la guerra scatenata dalla Federazione Russa contro l’sta minando le basi della convivenza del mondo. E’ un grande impegno quello a cui siamo chiamati per, progresso”.Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dei festeggiamenti al Quirinale dei 208 anni dell’Arma dei carabinieri. “Sono che certo che l’Arma – ha proseguito il capo dello Stato – saprà costantemente confermare la propria opera, ed esser parte significativa dello sforzo nazionale in atto”.(ITALPRESS).-foto ...

...in tratta di donne e bambini sottoposti a stupri Altre News. Onu, la situazione umanitaria si sta trasformando in tratta di donne e bambini sottoposti a stupri Quirinale.ha ...: 'L'Italia chiamata ad assicurare la pace'. Colloquio Zelensky - Johnson: 'Insieme per sbloccare i porti'. La Farnesina convoca l'ambasciatore ...Da quando è cominciata la guerra in Ucraina, Sergio Mattarella non ha mai peccato di ambiguità: ha scelto di stare dalla parte dell’aggredito, non ha nascosto il nome dell’aggressore “prepotente”, cio ..."Due adulti, Mattarella e Draghi, tengono la barra dritta e poi ci sono dei bambini che giocano utilizzando il pacifismo come arma elettorale ma non per ottenere la pace: Conte e Salvini ...