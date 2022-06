Tumore colon retto, -34% rischio colon retto da consumo pesce in scatola (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Consumare pesce in scatola taglia di oltre un terzo il rischio di insorgenza del Tumore del colon retto. E’ la conclusione a cui approda uno studio italiano pubblicato sulla rivista ‘Nutrients’. Il lavoro, condotto dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano nell’ambito delle attività dell’Italian Institute for Planetary Health (Iiph), in collaborazione con l’università degli Studi di Milano, esamina per la prima volta l’effetto del consumo di pesce in scatola separatamente da quello di pesce fresco sul rischio di Tumore al colon retto. I ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Consumareintaglia di oltre un terzo ildi insorgenza deldel. E’ la conclusione a cui approda uno studio italiano pubblicato sulla rivista ‘Nutrients’. Il lavoro, condotto dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano nell’ambito delle attività dell’Italian Institute for Planetary Health (Iiph), in collaborazione con l’università degli Studi di Milano, esamina per la prima volta l’effetto deldiinseparatamente da quello difresco suldial. I ...

