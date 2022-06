Tinto, perché è famoso il conduttore di “Camper” (Di martedì 7 giugno 2022) Tra le novità dell’estate 2022 di mamma Rai c’è Camper, programma nuovo di zecca che propone al pubblico un viaggio nel Bel Paese alla scoperta dei luoghi più belli e particolari della nostra penisola. E alla conduzione troviamo una coppia inedita formata da Roberta Morise, co-conduttrice de I Fatti Vostri fino al 2020 ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, e da Tinto, pseudonimo di Nicola Prudente. Una lunga carriera tra radio e televisione a cui si aggiunge un tassello di tutto rispetto. Chi è Nicola Prudente, in arte Tinto Classe 1976, Nicola Prudente (in arte Tinto) è un conduttore radiofonico e televisivo di origine pugliese. È nato, infatti, a Mesagne, una piccola cittadina in provincia di Brindisi che conserva uno dei centri storici di maggior interesse di tutto il Salento. La Puglia è una ... Leggi su dilei (Di martedì 7 giugno 2022) Tra le novità dell’estate 2022 di mamma Rai c’è, programma nuovo di zecca che propone al pubblico un viaggio nel Bel Paese alla scoperta dei luoghi più belli e particolari della nostra penisola. E alla conduzione troviamo una coppia inedita formata da Roberta Morise, co-conduttrice de I Fatti Vostri fino al 2020 ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, e da, pseudonimo di Nicola Prudente. Una lunga carriera tra radio e televisione a cui si aggiunge un tassello di tutto rispetto. Chi è Nicola Prudente, in arteClasse 1976, Nicola Prudente (in arte) è unradiofonico e televisivo di origine pugliese. È nato, infatti, a Mesagne, una piccola cittadina in provincia di Brindisi che conserva uno dei centri storici di maggior interesse di tutto il Salento. La Puglia è una ...

