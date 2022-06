(Di martedì 7 giugno 2022) Un investimento di oltre un milione di euro per realizzare un impianto di, con uno sguardo in particolare su Parco Verde. E' quanto annunciato, oggi, dal ministro per il ...

Agenzia ANSA

Proprio a Caivano - ha ricordato la- "cinque mesi fa abbiamo siglato il contratto istituzionale di sviluppo concluso nell'arco di sei mesi che ha portato su quel territorio investimenti per ...... che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di... segna un'escalation di cui nessuno sentiva il bisogno', ha commentato Mara, ministro per ... Sicurezza:Carfagna a Caivano, potenzieremo videosorveglianza - Cronaca spiega la Carfagna a Caivano - Irrobustiamo il Cis anche inserendo ... i cittadini possano avvertire la presenza dello Stato è che lo Stato garantisca la loro sicurezza. Lo abbiamo fatto proteggendo ...Un investimento di oltre un milione di euro per realizzare un impianto di videosorveglianza a Caivano, con uno sguardo in particolare su Parco Verde. (ANSA) ...