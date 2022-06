Referendum, Berlusconi “Appello agli italiani, andate a votare” (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Domenica 12 giugno si terranno dei Referendum fondamentali in materia di giustizia, che potrebbero contribuire a fare dell'Italia un Paese più garantista e quindi più libero. Di questi Referendum si parla poco o nulla: evidentemente qualcuno non vuole che gli italiani si pronuncino su un tema che da trent'anni almeno dilania il Paese. Un tema che riguarda i rapporti fra Stato e cittadino, la terzietà del giudice, la neutralità politica della magistratura. Rivolgo un Appello accorato a tutti gli italiani perchè vadano a votare e diano il loro voto su un argomento che, prima o poi, potrebbe riguardarli tutti personalmente”. Lo scrive su Instagram il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Domenica 12 giugno si terranno deifondamentali in materia di giustizia, che potrebbero contribuire a fare dell'Italia un Paese più garantista e quindi più libero. Di questisi parla poco o nulla: evidentemente qualcuno non vuole che glisi pronuncino su un tema che da trent'anni almeno dilania il Paese. Un tema che riguarda i rapporti fra Stato e cittadino, la terzietà del giudice, la neutralità politica della magistratura. Rivolgo unaccorato a tutti gliperchè vadano ae diano il loro voto su un argomento che, prima o poi, potrebbe riguardarli tutti personalmente”. Lo scrive su Instagram il presidente di Forza Italia Silvio. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

Advertising

Tele_Nicosia : Referendum, Berlusconi “Appello agli italiani, andate a votare” - PaolaTacconi : RT @RobertoMerlino1: Cioè…uno dovrebbe andare a votare 5 referendum abrogativi sulla Giustizia promossi dal”genio” #Salvini per far piacere… - GigiAdinolfi : RT @RobertoMerlino1: Cioè…uno dovrebbe andare a votare 5 referendum abrogativi sulla Giustizia promossi dal”genio” #Salvini per far piacere… - ciuciaman : RT @LucianoLibero: Io domenica me ne starò spaparanzato sulla spiaggia.Che vadano a farsi fottere Renzi,Salvini,Berlusconi,la Meloni e il l… - LuciaLaVita1 : RT @RobertoMerlino1: Cioè…uno dovrebbe andare a votare 5 referendum abrogativi sulla Giustizia promossi dal”genio” #Salvini per far piacere… -