Queen: presto sarà pubblicato un inedito con Freddie Mercury (Di martedì 7 giugno 2022) Queen tornano con un nuovo brano inedito. A dare l'annuncio sono stati Brian May e Roger Taylor durante un'intervista alla BBC. Si tratta di una traccia che risale alle registrazioni dell'album The Miracle. Il brano, trovato per caso negli archivi del gruppo, dovrebbe essere pubblicato tra qualche mese. Molto entusiasta l'annuncio dei due musicisti. Il L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Bohemian Rhapsody dei Queen è il brano del ventesimo secolo più riprodotto in streaming Bohemian Rhapsody: record di incassi Morgan racconta i Queen: speciale su Rai 2 Nadia Toffa – Il Coraggio di Morire ad Agosto Gabry Ponte operato d'urgenza al cuore Jimi Hendrix, il calco del suo pene in mostra in un museo

