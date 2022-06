Più piccola di Elon, forse meno folle, ma molto creativa pure lei (Di martedì 7 giugno 2022) In famiglia di famoso non c’è solo lui, anche se è l’uomo più ricco del mondo e ci farà andare tutti nello spazio. C’è anche lei, Tosca Musk (47), la sorella . Samantha Cristoforetti torna nello spazio: il momento della partenza con il razzo di Elon Musk X Leggi anche › Maye, la mamma di Elon Musk sulla cover di “Sport ... Leggi su iodonna (Di martedì 7 giugno 2022) In famiglia di famoso non c’è solo lui, anche se è l’uomo più ricco del mondo e ci farà andare tutti nello spazio. C’è anche lei, Tosca Musk (47), la sorella . Samantha Cristoforetti torna nello spazio: il momento della partenza con il razzo diMusk X Leggi anche › Maye, la mamma diMusk sulla cover di “Sport ...

RaiTre : Il #2giugno 1981 moriva #RinoGaetano. In soli otto anni di carriera ha scritto e cantato alcune delle più belle ca… - _Nico_Piro_ : che ora hanno a Severodonetsk, per dire che i piani sono una cosa la realtà un’altra. Se riusciranno da Izium e da… - FrontieraRieti : Il #7giugno1929 nasceva lo Stato della Città del Vaticano, la nazione più piccola del mondo, custode della cristian… - Isabel57542420 : RT @ManfrediPotenti: Tiffany perché è un piccolo gioiello prezioso e Grace perché è per grazia di Dio che la piccola è ancora viva... Buona… - Rosa12345171 : Piccola riflessione, si avvicinano i 20 anni e G diventa sempre più bella ???????? mamma mia sta proprio sbocciando ???????? #amemici20 -