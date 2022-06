(Di martedì 7 giugno 2022) "L'assist di mio? In pochi giorni ci è cambiata la vita, siamo tutti felici per quello che ha fatto, speriamo che vada avanti così". Lo dice a Rai Radio1, ospite di 'Un Giorno da Pecora', Boris ...

Advertising

glooit : Papà Gnonto, sogno di mio figlio è tornare nell'Inter leggi su Gloo - interclubpavia : Papà Gnonto, sogno di mio figlio è tornare nell'Inter - peppefrac : Il Papà di #Gnonto a ‘#Rai Radio 1’: “Lui è #interista, sogna di tornare a giocare coi #nerazzurri, quando è andato… - SpazioInter : Il papà di Gnonto a sorpresa: 'Dispiaciuto dell'addio all'Inter. Ha un unico sogno!' - - SpazioInter : Il papà di Gnonto a sorpresa: 'Dispiaciuto dell'addio all'Inter. Ha un unico sogno!' - -

Vi siete sentiti "No, lui di solito prima di queste partite si chiude su se stesso per concentrarsi - le parole di- . Mi ha solo mandato un messaggio per dirmi che è tutto ok". Voi ...Tra una frase e l'altra, arriva la notizia. La voce a Rai Radio1 è di Boris Noel, il padre della rivelazione della Nazionale, il 18enne Wilfried. Ospite di Un Giorno da Pecora , ildell'attaccante non si è fatto problemi a parlare del tifo del figlio: "Lui è interista e sogna di tornare a giocare con i nerazzurri. Quando è andato ...