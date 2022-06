‘Ndrangheta a Roma, Riesame conferma 416bis e misure anche per boss Alvaro e altri (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – confermata anche per il boss Vincenzo Alvaro l’ordinanza di custodia cautelare disposta nell’ambito della maxi inchiesta ‘Propaggine’ della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e della Dia contro la prima ‘locale’ ufficiale di ‘Ndrangheta nella Capitale. I giudici del Tribunale del Riesame, che la scorsa settimana si sono già espressi sulle misure disposte dal gip di Roma Gaspare Sturzo nei confronti dell’altro boss Antonio Carzo e di altri arrestati, hanno sostanzialmente confermato l’impianto accusatorio compresa l’accusa di 416 bis, l’associazione mafiosa. A coordinare le indagini che hanno portato all’arresto di oltre quaranta persone sono stati i procuratori ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) –taper ilVincenzol’ordinanza di custodia cautelare disposta nell’ambito della maxi inchiesta ‘Propaggine’ della Direzione Distrettuale Antimafia die della Dia contro la prima ‘locale’ ufficiale dinella Capitale. I giudici del Tribunale del, che la scorsa settimana si sono già espressi sulledisposte dal gip diGaspare Sturzo nei confronti dell’altroAntonio Carzo e diarrestati, hanno sostanzialmenteto l’impianto accusatorio compresa l’accusa di 416 bis, l’associazione mafiosa. A coordinare le indagini che hanno portato all’arresto di oltre quaranta persone sono stati i procuratori ...

