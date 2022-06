Morti sospette, un incidente fatale uccide i due top manager del Facebook russo (Di martedì 7 giugno 2022) Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov, rispettivamente vice amministratore delegato e top manager del più famoso social russo VKontakte, sono Morti questa mattina in un incidente nella regione ... Leggi su globalist (Di martedì 7 giugno 2022) Vladimir Gabrielyan e Sergey Merzlyakov, rispettivamente vice amministratore delegato e topdel più famoso socialVKontakte, sonoquesta mattina in unnella regione ...

Advertising

CordioliMirco : RT @italiano1061975: Morti da C•vid: una parente... Malori improvvisi, reazioni avverse, arresti cardiaci e quant'altro tra conoscenti, pa… - vegas12 : Come mai nessuno commenta le morti sospette di personaggi Russi magari un po' scomodi? Non sono anche queste #coincidenze? - globalistIT : - RaiNews : In una zona quasi disabitata e gelida due manager di #VKontakte erano a seguito di una spedizione non meglio specif… - Alessia_ing : RT @italiano1061975: Morti da C•vid: una parente... Malori improvvisi, reazioni avverse, arresti cardiaci e quant'altro tra conoscenti, pa… -