Mondiali, la statua della testata di Zidane a Materazzi tornerà in bella mostra a Doha (Di martedì 7 giugno 2022) Ricordate il ‘famoso’ gesto di Zinedine Zidane a Marco Materazzi? Il francese rifilò una testata all'allora giocatore nerazzurro durante i tempi supplementari della finale... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 7 giugno 2022) Ricordate il ‘famoso’ gesto di Zinedinea Marco? Il francese rifilò unaall'allora giocatore nerazzurro durante i tempi supplementarifinale...

Advertising

fanpage : La famosa statua della 'testata' a #Materazzi torna a #Doha dopo la 'censura' - Pall_Gonfiato : La statua della 'testata' di #Zidane a #Materazzi sarà nuovamente esposta ai #Mondiali - RivistaUndici : La statua della testata di Zidane a Materazzi sarà di nuovo esposta in Qatar. - GuadagnoRaffae2 : RT @andr900: Se Salvini riuscirà a far scoppiare la pace, una pace dignitosa per l'Ucraina, allora gli faremo una statua equestre. Ma dubi… - romanorde : RT @fanpage: La famosa statua della 'testata' a #Materazzi torna a #Doha dopo la 'censura' -