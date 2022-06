Milan, Ibra sorprende tutti: la scelta sul futuro (Di martedì 7 giugno 2022) Zlatan Ibramihovi? è stato uno degli uomini chiave per la conquista del diciannovesimo scudetto rossonero. Nonostante diversi infortuni al ginocchio e al tendine d’Achille, l’attaccante svedese ha continuato ad essere leader dello spogliatoio e con la sua esperienza e motivazione, ha trascinato il Milan alla vittoria. L’età per Zlatan è davvero solo un numero, perchè a 40 anni è riuscito comunque a collezionare 23 presenze, 8 gol e 3 assist in Serie A. Per questo Ibra ha preso una scelta sul suo futuro: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il calciatore vorrebbe rinnovare con il Milan. Zlatan Ibrahimovic Milan Scudetto Ibra al momento si trova in Svezia con la famiglia per trascorrere alcuni momenti di pace e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 7 giugno 2022) Zlatanmihovi? è stato uno degli uomini chiave per la conquista del diciannovesimo scudetto rossonero. Nonostante diversi infortuni al ginocchio e al tendine d’Achille, l’attaccante svedese ha continuato ad essere leader dello spogliatoio e con la sua esperienza e motivazione, ha trascinato ilalla vittoria. L’età per Zlatan è davvero solo un numero, perchè a 40 anni è riuscito comunque a collezionare 23 presenze, 8 gol e 3 assist in Serie A. Per questoha preso unasul suo: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il calciatore vorrebbe rinnovare con il. ZlatanhimovicScudettoal momento si trova in Svezia con la famiglia per trascorrere alcuni momenti di pace e ...

