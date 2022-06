Marco Mengoni: «Non si può piacere a tutti» (Di martedì 7 giugno 2022) «Se penso a me intorno ai 20 anni, mi faccio molta tenerezza: mi affannavo a ritagliarmi giorni di invisibilità, uscire di casa mi spaventava, evitavo di indossare gli occhiali da sole per il timore che mi rendessero appariscente e attirassero lo sguardo e il giudizio degli altri. Oggi invece nel mio zaino c’è un libro che parla proprio di questo: che non si può piacere a tutti», continua l’artista che, alla passione per la musica, ha sempre coniugato quella per l’ambiente. 61 dischi di platino all’attivo, Mengoni è ambasciatore di una coscienza green che spera diventi virale: «Da tempo ormai il packaging dei miei cd è sostenibile, i tour sono a zero emissioni e ora persino waterequal. Nel privato, riutilizzo all’infinito le confezioni di plastica e scelgo rigorosamente la borraccia. E se nelle case degli amici scopro che la ... Leggi su gqitalia (Di martedì 7 giugno 2022) «Se penso a me intorno ai 20 anni, mi faccio molta tenerezza: mi affannavo a ritagliarmi giorni di invisibilità, uscire di casa mi spaventava, evitavo di indossare gli occhiali da sole per il timore che mi rendessero appariscente e attirassero lo sguardo e il giudizio degli altri. Oggi invece nel mio zaino c’è un libro che parla proprio di questo: che non si può», continua l’artista che, alla passione per la musica, ha sempre coniugato quella per l’ambiente. 61 dischi di platino all’attivo,è ambasciatore di una coscienza green che spera diventi virale: «Da tempo ormai il packaging dei miei cd è sostenibile, i tour sono a zero emissioni e ora persino waterequal. Nel privato, riutilizzo all’infinito le confezioni di plastica e scelgo rigorosamente la borraccia. E se nelle case degli amici scopro che la ...

Advertising

mengonimarco : Coi sogni piegati in valigia Mischiati ai vestiti da scena Si parte per Villa Manin #MarcoNegliStadi ??… - MarioManca : La bellezza, la grazia, il sorriso. Marco Mengoni, domani su @VanityFairIt. - RaiUno : “Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po' E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò” ?… - Aniretac8 : RT @MarioManca: La bellezza, la grazia, il sorriso. Marco Mengoni, domani su @VanityFairIt. - loryianni : RT @mengonimarco: Coi sogni piegati in valigia Mischiati ai vestiti da scena Si parte per Villa Manin #MarcoNegliStadi ?? -

Sinisa Mihajlovic, la notizia improvvisa commuove tutti ... primogenita dell'allenatore, in cui lei è abbracciata a suo padre Sinisa, accompagnato dalle parole del brano 'Guerriero' di Marco Mengoni : 'Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da ... Mihajlovic, il post commovente della figlia per lottare di nuovo contro la leucemia Il post su Instagram A dedicare un post su Instagram è la figlia Viktorija Mihajlovic a corredo di una foto che li ritrae assieme nel quale scrive citando la canzone di Marco Mengoni : ' Io sono un ... Vanity Fair Italia Marco Mengoni si racconta: ”La mia parte magica” Il cantante italiano, Marco Mengoni, ha raccontato in un'intervista per Vanity Fair, l’importanza della sostenibilità ... Marco Mengoni: «La mia parte magica» Il cantante racconta l’importanza delle sue radici, di come gli insegnamenti delle persone centrali della sua vita gli abbiano dato la forza di andare avanti e superare ogni paura ... ... primogenita dell'allenatore, in cui lei è abbracciata a suo padre Sinisa, accompagnato dalle parole del brano 'Guerriero' di: 'Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da ...Il post su Instagram A dedicare un post su Instagram è la figlia Viktorija Mihajlovic a corredo di una foto che li ritrae assieme nel quale scrive citando la canzone di: ' Io sono un ... Marco Mengoni: «La mia parte magica» Il cantante italiano, Marco Mengoni, ha raccontato in un'intervista per Vanity Fair, l’importanza della sostenibilità ...Il cantante racconta l’importanza delle sue radici, di come gli insegnamenti delle persone centrali della sua vita gli abbiano dato la forza di andare avanti e superare ogni paura ...