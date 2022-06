Mara Venier festeggia il compleanno del nipotino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 7 giugno 2022) Il piccolo Claudio, ildi, hato il suo quinto. I suoi nonni sono sempre più pazzi di lui che è un vero terremoto ma anche un bambino dolcissimo.è la nonna che non desidera limiti, per i suoi nipoti farebbe di tutto, non sa dire di no; è così per il più grande, il figlio di Elisabetta, e per il piccolo di casa, Iaio. Il nipote più piccolo diha già compiuto 5 anni, per lui una piccola festa in casa con la famiglia, non mancano la torta, le candeline, i regali, la canzoncina di auguri e tutta l’allegria possibile. La conduttrice adora mostrare ai suoi follower un po’ della sua vita privata. Si mostra semplicissima in casa, senza trucco ma aggiunge i filtri, come le vere ...