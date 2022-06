LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: maxi-fuga con 22 corridori in testa a 70 km dal traguardo (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13.40 In classifica generale, tra i fuggitivi, il più “pericoloso” per il leader Zana è Luca Chirico, che si trova a 07’00” da lui. 13.36 Ci sono ancora 1074 metri da affrontare. 13.32 Sin qui i corridori hanno messo da parte 882 metri di disLIVEllo. 13.29 Vantaggio stabilizzatosi sui 4’30” per i fuggitivi. 13.25 In questa fase di gara si fa su e giù fra strappi e brevi discese. 13.22 Sono 85 i km al traguardo. 13.19 Al traguardo volante di Marcelli mancano 50 km. 13.15 Si entra nella zona montuosa della tappa, un disegno che ci porterà sino al traguardo. Da qui in poi di pianura non ce n’è più o quasi? 13.11 Ecco i nomi dei fuggitivi: Simone Bevilacqua, Diego Pablo Sevilla (Eolo Kometa), Manuele Boaro, Antonio Nibali (Astana ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 In classifica generale, tra i fuggitivi, il più “pericoloso” per il leader Zana è Luca Chirico, che si trova a 07’00” da lui. 13.36 Ci sono ancora 1074 metri da affrontare. 13.32 Sin qui ihanno messo da parte 882 metri di disllo. 13.29 Vantaggio stabilizzatosi sui 4’30” per i fuggitivi. 13.25 In questa fase di gara si fa su e giù fra strappi e brevi discese. 13.22 Sono 85 i km al. 13.19 Alvolante di Marcelli mancano 50 km. 13.15 Si entra nella zona montuosa della, un disegno che ci porterà sino al. Da qui in poi di pianura non ce n’è più o quasi? 13.11 Ecco i nomi dei fuggitivi: Simone Bevilacqua, Diego Pablo Sevilla (Eolo Kometa), Manuele Boaro, Antonio Nibali (Astana ...

