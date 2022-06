L’autista gli chiede di indossare la mascherina: tre stranieri rapinano il conducente e devastano il bus (Di martedì 7 giugno 2022) Paura su un bus di linea della capitale: tre stranieri, saliti a bordo senza mascherina, alla richiesta del conducente di indossare il dispositivo di sicurezza reagiscono con violenza. Riversando la loro furia sui passeggeri e danneggiando il mezzo. Poi, non contenti, dopo aver seminato rabbia e panico, arrivano persino a dirottare l’autobus. I tre, arrestati, dovranno rispondere di rapina, sequestro di persona e interruzione di pubblico servizio. Roma, inferno sul bus: 3 stranieri seminano il panico a bordo L’inferno comincia quando il conducente invita i tre – due romeni di 22 e 19 anni e un polacco di 31 – a indossare la mascherina. La loro risposta è furiosa: prima danneggiano la vettura. Subito dopo aggrediscono un passeggero e dirottano ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Paura su un bus di linea della capitale: tre, saliti a bordo senza, alla richiesta deldiil dispositivo di sicurezza reagiscono con violenza. Riversando la loro furia sui passeggeri e danneggiando il mezzo. Poi, non contenti, dopo aver seminato rabbia e panico, arrivano persino a dirottare l’autobus. I tre, arrestati, dovranno rispondere di rapina, sequestro di persona e interruzione di pubblico servizio. Roma, inferno sul bus: 3seminano il panico a bordo L’inferno comincia quando ilinvita i tre – due romeni di 22 e 19 anni e un polacco di 31 – ala. La loro risposta è furiosa: prima danneggiano la vettura. Subito dopo aggrediscono un passeggero e dirottano ...

