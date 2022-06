Isola 16, una richiesta di Nick Luciani crea nuovi malumori tra i naufraghi: ecco cosa è successo (Di martedì 7 giugno 2022) L’Isola dei Famosi, il game-show estremo di Canale 5, è a quota ventidue puntate. L’ultima andata in onda, ieri sera, in cui abbiamo visto l’ingresso di due teste calde: Vera Gemma e Soleil Sorge. Durante il daytime odierno del reality, condotto dall’inviato Alvin, qualcosa che non ha a che fare con le new entry ha portato scompiglio sulle spiagge honduregne. Ci riferiamo ancora una volta a Nick Luciani, che già ieri, prima della diretta, era stato protagonista di uno scontro acceso con Edoardo Tavassi. I naufraghi sono infatti approdati su Playa Ultimo Sfuerzo, in maniera apparentemente pacifica, nonostante la divisione in gruppi. Ma i problemi non hanno tardato ad arrivare. Luca Daffré ha spiegato in un confessionale, la natura dei loro disguidi: Nick ha proposto di rinunciare alla ... Leggi su isaechia (Di martedì 7 giugno 2022) L’dei Famosi, il game-show estremo di Canale 5, è a quota ventidue puntate. L’ultima andata in onda, ieri sera, in cui abbiamo visto l’ingresso di due teste calde: Vera Gemma e Soleil Sorge. Durante il daytime odierno del reality, condotto dall’inviato Alvin, qualche non ha a che fare con le new entry ha portato scompiglio sulle spiagge honduregne. Ci riferiamo ancora una volta a, che già ieri, prima della diretta, era stato protagonista di uno scontro acceso con Edoardo Tavassi. Isono infatti approdati su Playa Ultimo Sfuerzo, in maniera apparentemente pacifica, nonostante la divisione in gruppi. Ma i problemi non hanno tardato ad arrivare. Luca Daffré ha spiegato in un confessionale, la natura dei loro disguidi:ha proposto di rinunciare alla ...

