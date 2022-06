Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 7 06 22

Advertising

infoitcultura : Isola 16, il riassunto della ventiduesima puntata | Isa e Chia - Sere65013417 : @valseida Che battuta scusate ,sono entrata dopo aver letto un articolo su Isa e Chia e non ci sto capendo un tubo ?? - potente_adoro : RT @Costellazione21: Questo è Isa e chia saranno gli unici! #jeru - Costellazione21 : Questo è Isa e chia saranno gli unici! #jeru - infoitcultura : Uomini e Donne, Matteo Ranieri punzecchia Soraia Ceruti | Isa e Chia -

Isa e Chia

... 'Lui scherza con tutti, però poi non gli si può dire niente' rivela l'attrice ove, come riportato testualmente dal sito '', le fa eco l'italoamericana: 'Non voleva tagliarsi i capelli, ...... oggi ribadisce il concetto tra le pagine del quindicinale Ora , così come riportano le colleghe di: Ho iniziato a seguire il Grande Fratello Vip a Dicembre, subito dopo essere uscito da ... Isola 16, il riassunto della ventiduesima puntata | Isa e Chia Ventiduesima puntata: Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni complici degli scherzi ai danni di Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro ...Alle 21.40, su Canale 5, la ventiduesima puntata della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show ambientato in Honduras e condotto da Ilary Blasi.