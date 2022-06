Inter, adesso o mai più: inserimento dell’Atletico Madrid per Dybala (Di martedì 7 giugno 2022) Il calciomercato è in grado di regalare sorprese. Un pezzo pregiato della sessione estiva è sicuramente Paulo Dybala: l’argentino non ha rinnovato il contro con la Juventus. La decisione del divorzio è stata comunicata dal club bianconero, la Vecchia Signora ha fatto valutazioni dal punto di vista tecnico, economico ma soprattutto fisico. L’argentino è stato fermo ai box per tanto tempo a causa di continui infortuni, mentre dal punto di vista qualitativo Dybala non è assolutamente in discussione. La Juventus ha deciso di rinnovarsi e l’argentino non rientrava nei piani. Sembrava fatta all’Inter ( i nerazzurri sono ancora in pole per Dybala), ma nelle ultime ore si è registrato l’inserimento dell’Atletico Madrid. La Joya rappresenta un vecchio pallino dei Colchoneros e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Il calciomercato è in grado di regalare sorprese. Un pezzo pregiato della sessione estiva è sicuramente Paulo: l’argentino non ha rinnovato il contro con la Juventus. La decisione del divorzio è stata comunicata dal club bianconero, la Vecchia Signora ha fatto valutazioni dal punto di vista tecnico, economico ma soprattutto fisico. L’argentino è stato fermo ai box per tanto tempo a causa di continui infortuni, mentre dal punto di vista qualitativonon è assolutamente in discussione. La Juventus ha deciso di rinnovarsi e l’argentino non rientrava nei piani. Sembrava fatta all’( i nerazzurri sono ancora in pole per), ma nelle ultime ore si è registrato l’. La Joya rappresenta un vecchio pallino dei Colchoneros e ...

