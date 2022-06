Infermiere spiate nelle docce con la telecamera nascosta | indagati due tecnici

Advertising

domenicosabell1 : Ospedale di Empoli, infermiere spiate nelle docce: due indagati - RaiNews : Si prefigura anche il reato di revenge porn. Le forze dell'ordine stanno scandagliando il web alla ricerca della di… - MediasetTgcom24 : Ospedale di Empoli, infermiere spiate nelle docce: due indagati #Empoli - FirenzePost : Empoli: infermiere e dottoresse spiate sotto la doccia, due indagati esterni all’Ospedale - neXtquotidiano : I due uomini che spiavano le infermiere nelle docce dell’Ospedale di #Empoli -

Empoli , ci sono i primi due indagati per il caso della telecamera nascosta all'interno delle docce con cui venivanoledel San Giuseppe . Si tratta di due tecnici che avevano lavorato nell'ospedale. Leggi anche > La collega ha un malore, cuoco ivoriano le salva la vita: 'Ma a Firenze non mi ...Accertamenti anche dalla polizia postale della Toscana per verificare se i tecnici possano aver condiviso e pubblicato foto e video delleEmpoli, ci sono i primi due indagati per il caso della telecamera nascosta all'interno delle docce con cui venivano spiate le infermiere del San Giuseppe. Si tratta di due tecnici che ...Ci sono i primi due indagati nella vicenda delle infermiere che vengono spiate, con una microcamera, nelle docce dello spogliatoio dell'ospedale San Giuseppe di Empoli ( Firenze): si tratta di due tec ...