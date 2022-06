Il 7 giugno nasce lo Stato Città del Vaticano, il più piccolo al mondo (Di martedì 7 giugno 2022) La Città Stato Vaticano è stata istituita il 7 giugno 1929 con i cosiddetti Patti Lateranensi firmati da Benito Mussolini e il cardinale Pietro Gasparri. Si è trattato di un accordo tra i rappresentati del Regno d’Italia e la Santa Sede. Questa Città Stato è collocata nel centro urbano di Roma. L’esigenza di una Città del Vaticano Nello Stato Città del Vaticano vige una monarchia assoluta di tipo teocratico, in cui il potere è nelle mani del Pontefice della Chiesa Cattolica. L’esigenza di ufficializzare il potere temporale dei Papi risale all’annessione del Regno d’Italia nel 1870. In questo frangente i bersaglieri hanno occupato Roma, astenendosi dal prendere anche il rione Borgo, lasciato al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Laè stata istituita il 71929 con i cosiddetti Patti Lateranensi firmati da Benito Mussolini e il cardinale Pietro Gasparri. Si è trattato di un accordo tra i rappresentati del Regno d’Italia e la Santa Sede. Questaè collocata nel centro urbano di Roma. L’esigenza di unadelNellodelvige una monarchia assoluta di tipo teocratico, in cui il potere è nelle mani del Pontefice della Chiesa Cattolica. L’esigenza di ufficializzare il potere temporale dei Papi risale all’annessione del Regno d’Italia nel 1870. In questo frangente i bersaglieri hanno occupato Roma, astenendosi dal prendere anche il rione Borgo, lasciato al ...

