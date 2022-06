Ibra, rinnovo col Milan: la cifra reale sta tutta nell’amore (Di martedì 7 giugno 2022) Il rapport tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic sembra destinato a non finire. Il club campione d’Italia e l’attaccante, infatti, si sono riavvicinati e con molta probabilità si arriverà ad un’estensione dell’accordo tra le parti. In particolare, secondo fonti vicine alla Milano rossonera, per Ibra potrebbe essere pronto un prolungamento del contratto di un anno. Nulla è ancora nota in merito alle cifre intorno alle quali ruota la trattativa. Presumibilmente, però, lo stipendio di Ibra dovrebbe essere inferiori rispetto a quello che percepisce attualmente e che lo ha convinto a tornare a giocare in Serie A lasciando gli Stati Uniti. L’incontro con Maldini e Massara è previsto per la settimana prossima. Ad ora sembra che la dirigenza rossonera voglia premiare Ibra per l’impegno ... Leggi su zon (Di martedì 7 giugno 2022) Il rapport tra ile Zlatanhimovic sembra destinato a non finire. Il club campione d’Italia e l’attaccante, infatti, si sono riavvicinati e con molta probabilità si arriverà ad un’estensione dell’accordo tra le parti. In particolare, secondo fonti vicine allao rossonera, perpotrebbe essere pronto un prolungamento del contratto di un anno. Nulla è ancora nota in merito alle cifre intorno alle quali ruota la trattativa. Presumibilmente, però, lo stipendio didovrebbe essere inferiori rispetto a quello che percepisce attualmente e che lo ha convinto a tornare a giocare in Serie A lasciando gli Stati Uniti. L’incontro con Maldini e Massara è previsto per la settimana prossima. Ad ora sembra che la dirigenza rossonera voglia premiareper l’impegno ...

