I giocatori forti restano in rosa | il Real Madrid blinda Modric a 37 anni

Il Real Madrid è pronto a rinnovare il contratto di Luka Modric, centrocampista che a settembre compie 37 anni. La notizia viene data da As con tanto di particolari. Il nuovo contratto sarà firmato senza pubblico e senza la stampa, ma con un atto privato con poche persone. Il portale spagnolo fa sapere che è stato facilissimo trovare l'accordo economico con il calciatore, con il Real Madrid che ha voluto tenere in rosa il giocatore che ha disputato 436 partite con la camiseta blanca, segnando 31 gol e fornendo 73 assist, oltre a vincere cinque Champions League, un Pallone d'Oro e altri titoli. Insomma, nonostante l'età Modric che già la scorsa estate si era ridotto lo stipendio del 10% passando a guadagnare 10 milioni di euro a stagione.

