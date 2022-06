FIFA 22 TOTS TOKEN SWAPS TRACKER: come ottenere i gettoni! (Di martedì 7 giugno 2022) Tornano anche in occasione delle Squadre della Stagione gli “SWAPS”! Anche durante i TOTS i player avranno la possibilità di riscattare dei premi completando speciali SBC ed obiettivi che verranno rilasciati nel corso delle prossime settimane! Ognuna di queste Sfide Creazione Rosa e obiettivi permetterà di ottenere un “TOKEN”, ossia un gettone, che dovrà poi L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di martedì 7 giugno 2022) Tornano anche in occasione delle Squadre della Stagione gli “”! Anche durante ii player avranno la possibilità di riscattare dei premi completando speciali SBC ed obiettivi che verranno rilasciati nel corso delle prossime settimane! Ognuna di queste Sfide Creazione Rosa e obiettivi permetterà diun “”, ossia un gettone, che dovrà poi L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

Inter : ??| #TOTS Le statistiche dei nostri 4?? nerazzurri nel Team of the Season di @EASPORTSFIFA????? @EA_FIFA_Italia… - Inter : ?? | #TOTS Ecco i Nerazzurri inseriti nel Team of the Season con la propria carta #FUT ??? @EASPORTSFIFA… - luigicir88 : Nuove #sfide #sbc disponibile #tots ??Pirlo Prime Moments ?? TOTS garantito di MLS e RESTO DEL MONDO fatemi sapere… - koki5_3 : RT @SerieA: Gli highlights dei momenti più belli del Team of the Season di #SerieATIM della stagione 2021/22 ?? Disponibili ora su #FIFA22!… - zazoomblog : FIFA 22 TOTS: scopri le Squadre della Stagione! - #TOTS: #scopri #Squadre #della -