Entry list Atp Halle 2022 | i partecipanti e gli italiani presenti

(Di martedì 7 giugno 2022) L’dell’Atp 500 di, evento in programma dal 13 al 19 giugno. Il russo Daniil Medvedev guida il seeding del torneo tedesco, seguito dal tedesco Alexander Zverev e dal greco Stefanos Tsitsipas. L’unico tennista azzurro ammesso direttamente nel tabellone principale è Jannik Sinner, anche se Fabio Fognini e Lorenzo Musetti sono fuori di una manciata di posti. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp diATP1 Daniil Medvedev 22 Alexander Zverev 3 3 Stefanos Tsitsipas 4 4 Andrey Rublev 7 5 Felix Auger-Aliassime 9 6 Jannik Sinner 12 7 Hubert Hurkacz 13 8 Pablo Carreno Busta 17 Roberto Bautista Agut 19 Karen Khachanov 24 Nikoloz Basilashvili ...

Advertising

dalbertocarlos_ : @giovaeffe Ad oggi è ancora in entry list ad Halle - zazoomblog : Entry list Wta Birmingham 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #Birmingham #2022: - zazoomblog : Entry list femminile Wimbledon 2022: le partecipanti e le italiane presenti - #Entry #femminile #Wimbledon #2022: - zazoomblog : Entry list Atp Queen’s 2022: i partecipanti e gli italiani presenti - #Entry #Queen’s #2022: #partecipanti - Redsamb : Necessito la entry list del doppio di Wimbly lo so che è presto la esigo -

OA Sport

Sicuramente il nativo di Amburgo salterà Wimbledon, appuntamento al quale presumibilmente si cancellerà molto presto dall', e cercherà di rientrare al meglio per la stagione americana (ad ...Non c'è un vero favorito del torneo anche se, guardando l', risaltano le presenze del romeno Filippo Cristiano Jianu, n. 301 al mondo, e degli italiani Francesco Forti (334), Francesco ... Tennis, Jannik Sinner iscritto all'ATP 500 di Halle. L'entry list completa del torneo tedesco Quattro classi, 62 auto e 186 piloti: è tutto pronto per la 90esima edizione della 24 Ore di Le Mans, con la entry list completa che anticipa la prima sessione di prove libere di uno degli eventi più ...Sinner, ancora nessuna novità sulle sue condizioni di salute, ma il web ci regala un indizio che fa ben sperare.