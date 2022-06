E comunque no, il salario minimo in Italia non ci sarà (Di martedì 7 giugno 2022) I facili entusiasmi dopo l'accordo sulla direttiva Ue saranno delusi. Non ci sono le condizioni tecniche né politiche per introdurlo. Se ne riparla (forse) nel 2023 Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 giugno 2022) I facili entusiasmi dopo l'accordo sulla direttiva Ue saranno delusi. Non ci sono le condizioni tecniche né politiche per introdurlo. Se ne riparla (forse) nel 2023

Advertising

gervasoni1968 : Meno male. E comunque no, il salario minimo in Italia non ci sarà - HuffPost Italia - jacopolazzari66 : @Ardito98731919 @Mov5Stelle Salario Garantito, delocalizzazione assicurata. Comunque impoverimento Nazionale. Bene bravi ???? - ZanRoby : @lauraboldrini Giusto ieri ho anticipato che a breve avresti parlato di salari Lo fai sempre, da sempre, in campagn… - maurovanetti : @F_Baldux Comunque il salario minimo c'è quasi dappertutto, con livelli molto variegati. Solo le zone in nero nella… - ViadellaC : @VittorioSgarbi @stampasgarbi sarebbe comunque una scelta di civiltà'. MA anche col salario minimo in Italia si lav… -