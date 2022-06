Degrado a Venezia, turisti dormono tutta la notte sul pontile: «Per risparmiare sull’hotel» (Di martedì 7 giugno 2022) Venezia – Continuano le segnalazioni di Degrado a Venezia. Stavolta, però, a dormire su un pontile vicino a Rialto non sono certo due clochard, ma due distinti turisti ben vestiti, che la notte di domenica 5 giugno hanno deciso di dormire così, con tanto di mascherina sugli occhi, per risparmiare i soldi di un hotel. Per cuscino hanno usato alcuni loro vestiti appallotolati. L'articolo proviene da Corriere. Leggi su blog.libero (Di martedì 7 giugno 2022)– Continuano le segnalazioni di. Stavolta, però, a dormire su unvicino a Rialto non sono certo due clochard, ma due distintiben vestiti, che ladi domenica 5 giugno hanno deciso di dormire così, con tanto di mascherina sugli occhi, peri soldi di un hotel. Per cuscino hanno usato alcuni loro vestiti appallotolati. L'articolo proviene da Corriere.

