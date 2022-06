Chi è Federica de Denaro di "Camper": dal marito ai figli, dalla carriera a Instagram (Di martedì 7 giugno 2022) Vita privata e professionale di Federica de Denaro: dal giornalismo all’esordio televisivo con Michele Santoro. dalla passione per la cucina a La vita in diretta. Ma chi è Federica de Denaro? Il marito, i figli e Camper. Scopriamo... Leggi su today (Di martedì 7 giugno 2022) Vita privata e professionale dide: dal giornalismo all’esordio televisivo con Michele Santoro.passione per la cucina a La vita in diretta. Ma chi ède? Il, i. Scopriamo...

Advertising

sarix_20 : @21_federica conosco davvero poche persone che si vivono bene l’università, la maggior parte, anche chi è molto por… - gaecolloca : RT @chilhavistorai3: Torna “Chi l’ha visto?” Fino a mezzanotte in diretta richieste di aiuto e appelli per le persone scomparse e i mister… - AntonioSpadafo4 : RT @chilhavistorai3: Torna “Chi l’ha visto?” Fino a mezzanotte in diretta richieste di aiuto e appelli per le persone scomparse e i mister… - 21_federica : Ragionamento serio:la mia tl è piena zeppa di persone che vivono male l'università, chi ha attacchi di panico, chi… - RaiTre : RT @chilhavistorai3: Torna “Chi l’ha visto?” Fino a mezzanotte in diretta richieste di aiuto e appelli per le persone scomparse e i mister… -