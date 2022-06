Che cosa può uscire da un’app di car-sharing? Il viaggio ai tempi dei social (Di martedì 7 giugno 2022) Il viaggio ai tempi dei social e della società liquida: questo potrebbe essere il sottotitolo-didascalia al film “Con chi viaggi” – ora su Sky1 ed Amazon Prime – che la premiata ditta di registi YouNuts, al secolo Nicolò Celania ed Antonio Usbergo, traggono da un format spagnolo – “Con Quién Viajas” scritto e diretto da Martìn Cuervo -, rielaborato dagli sceneggiatori Matteo Menduni, Pasquale Petrolio e Tommaso Renzoni. C’è Paolo (Lillo; Pasquale Petrolo) che è su un’app di car-sharing e che per un viaggio Roma-Gubbio ha un posto in macchina per una sola persona che si presenta alla partenza, Elisa (Michela De Rossi). Ma il conducente non avendo chiuso online le prenotazioni si ritrova con la compagnia di Anna (Alessandra Mastronardi) e di Michele (Fabio Rovazzi). I quattro partono ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) Ilaideie della società liquida: questo potrebbe essere il sottotitolo-didascalia al film “Con chi viaggi” – ora su Sky1 ed Amazon Prime – che la premiata ditta di registi YouNuts, al secolo Nicolò Celania ed Antonio Usbergo, traggono da un format spagnolo – “Con Quién Viajas” scritto e diretto da Martìn Cuervo -, rielaborato dagli sceneggiatori Matteo Menduni, Pasquale Petrolio e Tommaso Renzoni. C’è Paolo (Lillo; Pasquale Petrolo) che è sudi car-e che per unRoma-Gubbio ha un posto in macchina per una sola persona che si presenta alla partenza, Elisa (Michela De Rossi). Ma il conducente non avendo chiuso online le prenotazioni si ritrova con la compagnia di Anna (Alessandra Mastronardi) e di Michele (Fabio Rovazzi). I quattro partono ...

