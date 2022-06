Cesena | ragazzino di 12 anni muore schiacciato dal muletto che stava guidando

(Di martedì 7 giugno 2022) Un bambino di 12è morto dopo essere statodalchenell’azienda agricola di famiglia a Sant’Andrea in Bagnolo (). Stando alle ricostruzioni, come riportato da TgCom24, il 12enne era da solo, quando è salito sul mezzo. Dopo aver percorso alcuni metri, ilsi sarebbe ribaltato schiacciandolo. Immediati sarebbero giunti i soccorsi, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del bambino. Vi raccomandiamo... Dramma a Favignana: bambino investito da un'auto, alla guida c'era il nonno Una tragedia che ha colpito non solo la famiglia, ma l”intera comunità deldi seconda media. L’incidente sarebbe avvenuto intorno ...

L'incidente Quando si è verificata la tragedia ilera in compagnia di un fratello ... sul posto hanno lavorato la polizia scientifica e gli uomini delle Volanti del Commissariato di. ...... su cui si legge che, quando ha avuto luogo l' incidente (purtroppo mortale), ilsi ... Diretta/Monopoli (risultato finale 0 - 3): doppietta di Mercadante! Una scena tremenda, alla ...Un bambino di 12 anni è morto dopo essere stato schiacciato dal muletto che stava guidando nell’azienda agricola di famiglia a Sant’Andrea in Bagnolo (Cesena). Un ragazzino cesenate di 12 anni ha ...La scuola era finita per il piccolo David Anselmo che come tutte le estati aveva iniziato le sue giornate all’insegna del gioco nelle campagna di S. Andrea in Bagnolo. David Anselmo ha due fratelli: u ...