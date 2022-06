Cecilia Rodriguez pulisce casa: “L’ho sempre fatto io” (Di martedì 7 giugno 2022) Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono appena tornati dalla montagna, sono nella loro nuova casa a Milano e lui si diverte a prendere un po’ in giro la sua fidanzata. Pezzetta gialla in mano e Cecilia Rodriguez sposta un po’ tutto in cucina, pulisce, riordina, devono avere appena fatto colazione, Ignazio ha ancora la voce impastata dal sonno, lei è invece già presa dalle tante cose da fare in casa e non solo. Deliziosa la sorella di Belen in pantaloncini, canotta e infradito, come sempre in casa è senza trucco e non ha mai alcun problema ad apparire in qualsiasi situazione nelle storie di Instagram del suo fidanzato. “Scusi ma lei è la nuova signora delle pulizie?” chiede l’ex gieffino alla sua Cecilia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 giugno 2022)e Ignazio Moser sono appena tornati dalla montagna, sono nella loro nuovaa Milano e lui si diverte a prendere un po’ in giro la sua fidanzata. Pezzetta gialla in mano esposta un po’ tutto in cucina,, riordina, devono avere appenacolazione, Ignazio ha ancora la voce impastata dal sonno, lei è invece già presa dalle tante cose da fare ine non solo. Deliziosa la sorella di Belen in pantaloncini, canotta e infradito, comeinè senza trucco e non ha mai alcun problema ad apparire in qualsiasi situazione nelle storie di Instagram del suo fidanzato. “Scusi ma lei è la nuova signora delle pulizie?” chiede l’ex gieffino alla sua...

dariosupporter : Ho appena visto Cecilia Rodriguez... la mia autostima è sottozero - andreastoolbox : #Un'agenda: questo il trucco dei fratelli Rodriguez - Otc70O : @Angela14531758 @demoanto9 @ALEBASCIANO22 Magari le darete anche la medaglia. E chi se ne frega delle sue dirette.… - VanityFairIt : Belén, Cecilia e Jeremias sono molto affiatati anche per quanto riguarda gli affari: li incontriamo in occasione de… - Lanatweet2 : @sandiegoserenad In realtà anche Cecilia Rodriguez e i cani si somigliano pure. -