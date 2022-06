Calcio, Roberto Mancini: “Il match doveva finire con un margine più ampio” (Di martedì 7 giugno 2022) Nella seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022-2023 di Calcio l’Italia di Roberto Mancini batte l’Ungheria per 2-1: gli azzurri salgono a quota 4 e scavalcano i magiari, che restano fermi a quota 3, in vetta al raggruppamento. Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato a Rai Sport, tracciando il bilancio finale sul match: “È stata una buona partita nel primo tempo, il gol ci ha messo un po’ di malumore addosso. doveva finire con un margine più ampio“. L’Italia deve crescere sotto molteplici aspetti: “Eravamo anche un po’ stanchi, come loro, è normale. Subire un gol in una partita che doveva essere già chiusa, mette in difficoltà. La ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Nella seconda giornata del Gruppo 3 della Lega A della UEFA Nations League 2022-2023 dil’Italia dibatte l’Ungheria per 2-1: gli azzurri salgono a quota 4 e scavalcano i magiari, che restano fermi a quota 3, in vetta al raggruppamento. Il commissario tecnico della Nazionale italiana,, ha parlato a Rai Sport, tracciando il bilancio finale sul: “È stata una buona partita nel primo tempo, il gol ci ha messo un po’ di malumore addosso.con unpiù“. L’Italia deve crescere sotto molteplici aspetti: “Eravamo anche un po’ stanchi, come loro, è normale. Subire un gol in una partita cheessere già chiusa, mette in difficoltà. La ...

