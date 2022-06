C.destra: Salvini, premier? Chi prende un voto di più (Di martedì 7 giugno 2022) "Chi prende un voto in più indicherà il presidente del consiglio, se lo prenderà la Lega si prenderà le responsabilità del caso". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 giugno 2022) "Chiunin più indicherà il presidente del consiglio, se lorà la Lega sirà le responsabilità del caso". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, intervistato alla ...

C.destra: Salvini, premier Chi prende un voto di più "Chi prende un voto in più indicherà il presidente del consiglio, se lo prenderà la Lega si prenderà le responsabilità del caso". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato alla Stampa estera, a Roma, a chi gli chiedeva se sarà il prossimo premier in caso di vittoria del centrodestra. Poi, alla stessa domanda su Giorgia Meloni: "Chi prende un voto in più indicherà il presidente del consiglio".

I referendum sulla giustizia vogliono abrogare senza risolvere. Con effetti controproducenti ... bensì da giunte regionali politicamente caratterizzate a destra che, per i temi coinvolti, ... Leggi Anche Referendum giustizia, dalle firme mai depositate al mutismo di Salvini (che ora grida al ...

Comunali, Meloni: da Salvini lettura distorta su divisioni c.destra Rho (Mi), 7 giu. (askanews) - Le dichiarazioni di Matteo Salvini che addossano a Fratelli d'Italia la responsabilità delle divisioni in alcuni realtà comunali al voto "mi sembra una lettura un po' distorta".