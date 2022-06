BUBINO D’ORO 2022 | I FINALISTI VOTA LA MIGLIORE FICTION & SOAP E I TALK SHOW

Leggi su bubinoblog

(Di martedì 7 giugno 2022) Prosegue la fina finale del, il premio dei lettori diBlog che premia il meglio della Tv. Ecco i 5per le categorie. Invia una e-mail ablog@gmail.com, indicando per ciascuna delle categorie il tuo programma e volto preferito. Si puòre per le categorie in oggetto da martedì 7 giugno e fino a lunedì 13 giugnocompreso. Si puòre anche dalle Storie Instagram del profilo ufficiale diBlog: instagram.com/blog. Al termine verranno resi noti i vincitori delcon le percentuali di ...