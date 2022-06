Boomdabash tornano con una nuova hit estiva con Annalisa: fuori “Tropicana” (Di martedì 7 giugno 2022) L’energia dei Boomdabash sta per tornare. Dopo il successo delle hit estive dello scorso anno e non solo, il gruppo musicale quest’anno è pronto a far alzare il volume della musica sotto l’ombrellone o durante una festa notturna in una travolgente melodia che porta il nome di Tropicana. Con loro quest’anno c’è Annalisa. Anche quest’anno i Boomdabash stanno per tornare con un nuovo e travolgente sound che animerà le nostre serate estive e non solo. Tropicana segna il ritorno in grande stile del gruppo musicale che ha firmato nel corso degli anni tantissime hit di successo, da Karaoke a Mohicani, fino a Per un milione. Courtesy of Press OfficeI Boomdabash sono una band da tantissimi record, basti pensare che il loro repertorio supera le 1,6 miliardi di stream totali e su Youtube contano ... Leggi su velvetmag (Di martedì 7 giugno 2022) L’energia deista per tornare. Dopo il successo delle hit estive dello scorso anno e non solo, il gruppo musicale quest’anno è pronto a far alzare il volume della musica sotto l’ombrellone o durante una festa notturna in una travolgente melodia che porta il nome di. Con loro quest’anno c’è. Anche quest’anno istanno per tornare con un nuovo e travolgente sound che animerà le nostre serate estive e non solo.segna il ritorno in grande stile del gruppo musicale che ha firmato nel corso degli anni tantissime hit di successo, da Karaoke a Mohicani, fino a Per un milione. Courtesy of Press OfficeIsono una band da tantissimi record, basti pensare che il loro repertorio supera le 1,6 miliardi di stream totali e su Youtube contano ...

Advertising

iWebRadio : Boomdabash: tornano dal 10 giugno con il nuovo singolo “Tropicana” - SonoImprudente : RT @apetrazzuolo: MUSICA - I Boomdabash tornano in radio insieme ad Annalisa, dal 10 giugno il nuovo singolo 'Tropicana' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - I Boomdabash tornano in radio insieme ad Annalisa, dal 10 giugno il nuovo singolo 'Tropicana' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MUSICA - I Boomdabash tornano in radio insieme ad Annalisa, dal 10 giugno il nuovo singolo 'Tropicana' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - I Boomdabash tornano in radio insieme ad Annalisa, dal 10 giugno il nuovo singolo 'Tropicana' -