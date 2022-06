Bambini scomparsi e bullismo nelle scuole a Ragusa (Di martedì 7 giugno 2022) Ragusa – Si è conclusa da qualche giorno la campagna di informazione/sensibilizzazione sui Bambini scomparsi, avviata dalla Questura di Ragusa lo scorso 25 maggio in occasione della ricorrenza annuale della “Giornata internazionale” a loro dedicata.Le iniziative organizzate dalla Polizia di Stato sono state rivolte agli studenti di diversi Istituti Scolastici, con incontri tenuti da funzionari della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Vittoria, Comiso e Modica, collaborati da personale specializzato, attraverso la distribuzione del materiale informativo realizzato dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.Gli incontri, organizzati sin dallo scorso 25 maggio, hanno visto il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo “E. Berlinguer” e dell’Istituto d’Istruzione Superiore ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022)– Si è conclusa da qualche giorno la campagna di informazione/sensibilizzazione sui, avviata dalla Questura dilo scorso 25 maggio in occasione della ricorrenza annuale della “Giornata internazionale” a loro dedicata.Le iniziative organizzate dalla Polizia di Stato sono state rivolte agli studenti di diversi Istituti Scolastici, con incontri tenuti da funzionari della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Vittoria, Comiso e Modica, collaborati da personale specializzato, attraverso la distribuzione del materiale informativo realizzato dal Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.Gli incontri, organizzati sin dallo scorso 25 maggio, hanno visto il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Comprensivo “E. Berlinguer” e dell’Istituto d’Istruzione Superiore ...

