A marzo settore legno-arredo +8,7%, supera livelli pre-Covid (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Lo scorso marzo il settore italiano del legno-arredo ha recuperato i livelli del 2019, precedenti la crisi pandemica. La produzione cumulata in Italia dei dodici mesi precedenti ha registrato un incremento dello 0,8% sul 2019, a fronte del ritardo del 5,3% della Francia e del 5,7% della Germania. Il settore che meglio ha recuperato i livelli di produzione pre-pandemia, secondo i dati di Confartigianato Lombardia, è quello del legno-Mobili con un incremento dell’8,7%. Per il sistema manifatturiero di legno e mobili le tensioni sui costi generati dal caro materie prime e dalla crisi energetica si associano alla scarsità di materie prime, che nel primo trimestre 2022 ostacola quasi una impresa manifatturiera su quattro ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Lo scorsoilitaliano delha recuperato idel 2019, precedenti la crisi pandemica. La produzione cumulata in Italia dei dodici mesi precedenti ha registrato un incremento dello 0,8% sul 2019, a fronte del ritardo del 5,3% della Francia e del 5,7% della Germania. Ilche meglio ha recuperato idi produzione pre-pandemia, secondo i dati di Confartigianato Lombardia, è quello del-Mobili con un incremento dell’8,7%. Per il sistema manifatturiero die mobili le tensioni sui costi generati dal caro materie prime e dalla crisi energetica si associano alla scarsità di materie prime, che nel primo trimestre 2022 ostacola quasi una impresa manifatturiera su quattro ...

