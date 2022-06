WWE: Cody Rhodes è già nel main event, lui e Rollins chiuderanno Hell in a Cell (Di lunedì 6 giugno 2022) Questa notte è in programma Hell in a Cell 2022, dove non sarà in palio nessun titolo del mondo maschile. Per questo motivo c’era discreta curiosità intorno al main event dello show. A vincere la gara sembrerebbe essere stato l’Hell in a Cell match tra Cody Rhodes e Seth Rollins, che secondo Fightful sarà il main event del PPV. Una bella soddisfazione per Cody, a prescindere da come andrà questo terzo match con Rollins. L’opener sarà invece l’altro match che poteva essere candidato al ruolo di main event, ossia il triple threat match tra Bianca Belair, Becky Lynch e Asuka, valido peri l titolo di campionessa di Raw. Di seguito ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 6 giugno 2022) Questa notte è in programmain a2022, dove non sarà in palio nessun titolo del mondo maschile. Per questo motivo c’era discreta curiosità intorno aldello show. A vincere la gara sembrerebbe essere stato l’in amatch trae Seth, che secondo Fightful sarà ildel PPV. Una bella soddisfazione per, a prescindere da come andrà questo terzo match con. L’opener sarà invece l’altro match che poteva essere candidato al ruolo di, ossia il triple threat match tra Bianca Belair, Becky Lynch e Asuka, valido peri l titolo di campionessa di Raw. Di seguito ...

