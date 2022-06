Un altro ciclista finisce in ospedale - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 6 giugno 2022) Un altro incidente in bicicletta che, per fortuna, non si è rivelato grave come era apparso in un primo momento. L'incidente è avvenuto ieri mattina, sulla strada che porta alla Rocca di Vernio, in ... Leggi su lanazione (Di lunedì 6 giugno 2022) Unincidente in bicicletta che, per fortuna, non si è rivelato grave come era apparso in un primo momento. L'incidente è avvenuto ieri mattina, sulla strada che porta alla Rocca di Vernio, in ...

Advertising

willycuba65 : @8924liom Stamattina ne ho strusciato uno, stava in parallelo con l’altro sulla linea bianca al bordo della carregg… - gianluca_biondo : @Gigi_Piada75 @anikeatable stavo parlando delle strisce di attraversamento ciclabile (quelle con i quadratoni). Qui… - wolf_witch_ : @unpezzodicuore Capitato ieri con un ciclista e non ero neanche con i pantaloncini. Inutile dire che l'ho fulminato… - anikeatable : No, guidavo in una strada a senso unico in centro città, stretta tra l'altro e il ciclista è sbucato contro mano da… - Nicola89144151 : ... esagerare, né in un verso né nell'altro. Giada Borgato era terza voce, ma nonostante il limitato spazio, era se… -