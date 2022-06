Ucraina, Russia allarga lista nera Usa: c’è anche Yellen (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – La Russia inserisce altri 61 cittadini americani nella “lista nera”, tra cui le ministre di Tesoro ed Energia, Janet Yellen e Jennifer Granholm. La nuova misura, in risposta a quelle adottate contro “figure politiche e pubbliche russe”, sottolinea il ministero degli Esteri di Mosca, coinvolge altri esponenti dell’amministrazione Biden – come il consigliere Michael Donilon – ma anche manager e Ceo, compresi il direttore esecutivo di Netflix, Wilmot Hastings, e il presidente Universal Pictures, Peter Cramer. Nelle scorse settimane, Mosca ha annunciato la lista nera dei 963 cittadini americani a cui viene vietato l’ingresso, una lista che va da Joe Biden, il figlio Hunter, la vice presidente Kamala Harris, al capo della Cia William ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Lainserisce altri 61 cittadini americani nella “”, tra cui le ministre di Tesoro ed Energia, Janete Jennifer Granholm. La nuova misura, in risposta a quelle adottate contro “figure politiche e pubbliche russe”, sottolinea il ministero degli Esteri di Mosca, coinvolge altri esponenti dell’amministrazione Biden – come il consigliere Michael Donilon – mamanager e Ceo, compresi il direttore esecutivo di Netflix, Wilmot Hastings, e il presidente Universal Pictures, Peter Cramer. Nelle scorse settimane, Mosca ha annunciato ladei 963 cittadini americani a cui viene vietato l’ingresso, unache va da Joe Biden, il figlio Hunter, la vice presidente Kamala Harris, al capo della Cia William ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LA SCHEDATURA DI CHI DISSENTE SULLA GESTIONE DELLA CRISI RUSSIA-UCRAINA ?? è una vergogna da NON sottovalutare. “Q… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di 'estendere il conflitto più possib… - reportrai3 : ??Con l'esplosione della guerra tra Russia e Ucraina, gli allevatori spaventati di restare senza il grano ucraino ha… - IacoSeba : @laramps Bisognerebbe spiegare bene che la Russia non è isolata in Europa. In Europa oltre all'Ucraina che è una co… - mapkomarco521 : RT @rodcostakiwi: #NonelArena In Russia non avranno democrazia,noi l'abbiamo?? Da noi l'informazione è a senso unico, lo è con la guerra, l… -