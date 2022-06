Teatro alla Scala | a dicembre un' opera russa alla prima Meyer | No a caccia alle streghe

(Di lunedì 6 giugno 2022) 'Non sono per la- ha dettoconferenza stampa di presentazione - Non sono per la cancellazione delle opere russe e quando leggo Puskin non mi nascondo'. FOTOGRY Ansa/IPA ...

Advertising

teatroallascala : Tra pochi minuti comincia la Conferenza stampa di presentazione della Stagione 22/23 del Teatro alla Scala in diret… - reportrai3 : Così il proprietario del teatro Eliseo di Roma Luca Barbareschi alla domanda sul finanziamento pubblico straordinar… - gualtierieurope : Un grande successo di pubblico #LineaOpera: 5 bus gratuiti, con animatori che illustrano #Ernani di Verdi, dalle pe… - Paolo18030138 : RT @AlbertoLetizia2: La stagione operistica del Teatro alla Scala partirà quest'anno con l'opera lirica russa Boris Godunov. Ottima scelta.… - volalibera1 : RT @AlbertoLetizia2: La stagione operistica del Teatro alla Scala partirà quest'anno con l'opera lirica russa Boris Godunov. Ottima scelta.… -

Come già annunciato, ilScala di Milano inaugurerà la prossima stagione lirica il 7 dicembre con Boris Godunov, capolavoro del russo Musirgskij. Una scelta fatta da anni che il sovrintendente Dominique Meyer ...Nella lettera, Gaiulli sottolinea 'l'incapacità del Comune di Castelnuovo di dare una definitiva sistemazionespiaggia, ormai da tre annidi violenze e scempi'. Ricostruisce quindi la ...L'opera di Vinci non è mai stata rappresentata alla Scala, ma più sorprendente è che anche un capolavoro dalla grande diffusione come Rusalka di Dvorák sia una prima per il nostro Teatro. Due i titoli ...Le 4 protagoniste preferiscono il puro teatro del labirinto delle passioni: si perdono, piangono, urlano, tentano il suicidio, vengono tradite, sembrano non trovare più la via d’uscita, ma alla fine ...