SuperEnalotto | numeri estrazione vincente oggi 6 giugno

(Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Idell’deldi, 62022: 8, 22, 31, 53, 59, 86. Numero Jolly: 75. Numero SuperStar: 74. Nessun ‘6’, mentre è stato centrato un ‘5+1’ al concorso didel, a cui vanno 480.505,82 euro. Sono stati realizzati anche due ‘5’ che vincono 77.620,17 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 216.500.000 di euro. L'articolo proviene da Italia Sera.

