Si trovava in collegamento da Mosca. (Di lunedì 6 giugno 2022) Durante la puntata di Non è l'Arena, domenica 5 giugno, non sono mancati i colpi di scena. Massimo Giletti, in collegamento da Mosca, ha avuto un malore in diretta. E poco dopo ha rassicurato il pubblico: «È stata una mancanza di zuccheri, il freddo… E ho avuto un mancamento. Sto bene, può capitare». Ma lo svenimento non è stato l'unico avvenimento della puntata che ha fatto discutere, tra un'intervista (su Skype) a Maria Zakharova, portavoce di Lavrov, e l'abbandono (per protesta) di Sallusti.

