Roma, si organizzano per rubare in un locale ma un agente li ferma prima: la vicenda (Di lunedì 6 giugno 2022) Erano le 23 quando un agente del Commissariato Tuscolano, fuori da un locale in via Federico Delpino, ha notato alcuni atteggiamenti sospetti di un ragazzo già noto alle forze dell’ordine. Dati i precedenti l’agente ha capito che stava succedendo qualcosa. Conoscendo il soggetto, non era lì per caso e, soprattutto, il motivo doveva essere assolutamente approfondito. La vicenda Erano le 23 del 27 Maggio quando un ragazzo si trovava fuori da un locale. Si guardava intorno, faceva avanti e indietro, aveva atteggiamenti che subito hanno fatto capire che stava tramando qualcosa. Per questo motivo il poliziotto è entrato dentro il locale e ha iniziato a controllare la situazione. Infatti dopo pochissimo, la conferma. Un ragazzo peruviano, complice del soggetto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 giugno 2022) Erano le 23 quando undel Commissariato Tuscolano, fuori da unin via Federico Delpino, ha notato alcuni atteggiamenti sospetti di un ragazzo già noto alle forze dell’ordine. Dati i precedenti l’ha capito che stava succedendo qualcosa. Conoscendo il soggetto, non era lì per caso e, soprattutto, il motivo doveva essere assolutamente approfondito. LaErano le 23 del 27 Maggio quando un ragazzo si trovava fuori da un. Si guardava intorno, faceva avanti e indietro, aveva atteggiamenti che subito hanno fatto capire che stava tramando qualcosa. Per questo motivo il poliziotto è entrato dentro ile ha iniziato a controllare la situazione. Infatti dopo pochissimo, la con. Un ragazzo peruviano, complice del soggetto ...

