Roberto Calderoli diffamò l' ex ministra Kyenge? Annullate le condanne

(Di lunedì 6 giugno 2022)ledi primo e secondo grado nei confronti di. Il vicepresidente del Senato era stato accusato di diffamazione aggravata dall'odio razziale nei confronti dell'exdell'Integrazione Cecile. Alla base della decisione il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato a comparire in udienza per motivi di salute. Per questa ragione il processo, nato su iniziativa della Procura di Bergamo ripartirà dall'inizio. Dalla parte del leghista, la prescrizione vicina. Secondo la Cassazione il Tribunale di Bergamo nel corso del processo di primo grado, durante l'udienza del 14 gennaio 2019, non aveva riconosciuto il legittimo impedimento a comparire del senatore che doveva sottoporsi a un intervento chirurgico e aveva respinto la ...

Advertising

LegaSalvini : Roberto #Calderoli (Vicepresidente del Senato): “Per rompere il muro di silenzio sui Referendum della Gustizia, abb… - greenpassnews : Roberto Fiore: «Noi accompagnati ad assediare la sede della Cgil» - - ERNYX75 : Ed oggi ho avuto L' ONORE DI CONOSCERE UN GRANDE LEGHISTA IL SENATORE ROBERTO CALDEROLI - carolpantanifi : RT @Noiconsalvini: ++ ROBERTO CALDEROLI: LA GIUSTIZIA NON FUNZIONA E LO DICONO I NUMERI, BISOGNA CAMBIARE E CON I #REFERENDUMGIUSTIZIA IL 1… - Noiconsalvini : ++ ROBERTO CALDEROLI: LA GIUSTIZIA NON FUNZIONA E LO DICONO I NUMERI, BISOGNA CAMBIARE E CON I #REFERENDUMGIUSTIZIA… -

Agenzia ANSA

...riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato a comparire in udienza per motivi di salute " le condanne di primo e secondo grado nei confronti del vicepresidente del Senato,..."Credo che Salvini abbia preso la decisione più saggia decidendo di non andare in Russia". Lo ha detto il vicepresidente del Senato della Legaa margine di un incontro per il referendum a Napoli. "Posso ammirare - ha detto - la sua voglia di lottare per la pace, però penso che sia stata una decisione equilibrata quella di ... Diffamò l'ex ministra Kyenge, annullate le condanne di Calderoli - Politica Sono state annullate dalla Cassazione le condanne di primo e secondo grado nei confronti del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, accusato di diffamazione aggravata dall'odio razziale ...Lo ha detto il vicepresidente del Senato della Lega Roberto Calderoli a margine di un incontro per il referendum a Napoli. «Posso ammirare - ha detto - la sua voglia di lottare per la pace, però penso ...