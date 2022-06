Pesca, gruppo Lega Campania: “Mozione in favore dei lavoratori del comparto ittico” (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLa Lega presenta in Consiglio una Mozione a tutela del comparto ittico campano a firma dei suoi consiglieri Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro. Dalla fine di maggio in tutte le marinerie d’Italia si registra la protesta dei Pescatori contro i rincari del gasolio, rifiutandosi di uscire in mare. Anche in Campania i Pescatori hanno incrociato le braccia: a Napoli o al Porto del Granatello di Portici, da circa dieci giorni i titolari degli otto pescherecci sono fermi e, da quanto si apprende, non usciranno in mare fino a quando non avranno risposte soddisfacenti dal Governo. La Lega, per sostenere i lavoratori del comparto ittico campano e per scongiurare una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLapresenta in Consiglio unaa tutela delcampano a firma dei suoi consiglieri Gianpiero Zinzi, Severino Nappi e Attilio Pierro. Dalla fine di maggio in tutte le marinerie d’Italia si registra la protesta deitori contro i rincari del gasolio, rifiutandosi di uscire in mare. Anche intori hanno incrociato le braccia: a Napoli o al Porto del Granatello di Portici, da circa dieci giorni i titolari degli otto pescherecci sono fermi e, da quanto si apprende, non usciranno in mare fino a quando non avranno risposte soddisfacenti dal Governo. La, per sostenere idelcampano e per scongiurare una ...

Advertising

anteprima24 : ** Pesca, gruppo Lega Campania: “Mozione in favore dei lavoratori del comparto #Ittico” ** - cilentonotizie : Pesca, Gruppo Lega Campania: 'Presentata mozione in favore dei lavoratori del comparto ittico della Campania' - simbaissad : vedo che avete dimenticato il drama sul doppiaggio durato giorni interi e tornato alla ribalta più volte. non è il… - Lukinoo1518 : RT @IsolaDeiFamosi: La scarsa volontà di Gennaro nel collaborare infastidisce Carmen che prova ancora una volta a coinvolgerlo in un’attivi… - IsolaDeiFamosi : La scarsa volontà di Gennaro nel collaborare infastidisce Carmen che prova ancora una volta a coinvolgerlo in un’at… -